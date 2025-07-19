Maltepe'de yavru kedileri öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Maltepe'de vahşet; yavru kediler öldürüldü" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 17 Temmuz günü Feyzullah Mahallesi'nde yaşanan olayın şüphelisi olarak S.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Yavru Kedilere Vahşet Şüphesi - Son Dakika
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