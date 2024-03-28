Maltepe'de Yol Çökmesi Sonucu İki Gecekonda Hasar Oluştu - Son Dakika
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Maltepe'de Yol Çökmesi Sonucu İki Gecekonda Hasar Oluştu

Maltepe\'de Yol Çökmesi Sonucu İki Gecekonda Hasar Oluştu

Maltepe'de bir süre önce tadilatı yapılan yolun yeniden çökmesi sonucu Gülensu Mahallesi'nde bulunan iki gecekonda hasar meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu gecekonduların çatıları zarar gördü. Mahalle sakinleri, yolun yeniden yapıldığına rağmen çökme riskinin bilindiğini ve tedbir alınmadığını belirtti.

28.03.2024 13:31  Güncelleme: 13:33
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Maltepe'de bir süre önce tadilatı yapılan yolun yeniden çökmesi sonucu iki gecekonduda hasar oluştu.

Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta bir ay önce çöken, Maltepe Belediyesi zabıta ekiplerince güvenlik bariyeri konulan ve ardından çöken kısmı yeniden yapılarak asfaltlanan yol, tekrar çöktü. Çökme sonucu yolun altında bulunan iki gecekondunun çatıları zarar gördü.

Mahalle sakini Aytunç Dinç, "Bir ay önce buraya asfalt döktüler, bariyer çekip gittiler. Böyle olacağı belliydi. Gece korkuyla kendimizi zor dışarı attık." dedi.

Kaynak: AA

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