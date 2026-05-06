Maltepe Karavan Park'a Turizmcilerden Yoğun İlgi

06.05.2026 14:21  Güncelleme: 15:14
(İSTANBUL) - İstanbul'da karavan yaşamının yeni adresi Maltepe Karavan Park, nisan ayında gerçekleşen sektörün iki önemli fuarında; güçlü altyapısı, modern hizmet anlayışı ve şehir içindeki konforlu yaşam deneyimiyle ziyaretçilerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ, karavan yaşamının yeni adresi Maltepe Karavan Park ile nisan ayı boyunca sektörün önemli organizasyonlarında karavan tutkunlarıyla bir araya geldi.

Boğaziçi Yönetim AŞ, ilk olarak 21-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Karavan Show'da ziyaretçilerini ağırladı. Ardından 30 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen NaturFest'te yer alarak karavan dünyasıyla buluşmayı sürdürdü.

Fuarlarda ziyaretçilere güvenli, konforlu ve modern karavan yaşamına yönelik çözümler tanıtılırken; Maltepe Karavan Park'ın sunduğu güçlü altyapı, sosyal yaşam alanları ve şehir içindeki avantajlı konumu yoğun ilgi gördü. Sahil hattına yakınlığı, toplu ulaşıma kolay erişimi, yürüyüş ve spor alanlarıyla çevrili yapısı sayesinde ziyaretçiler, şehir yaşamından kopmadan karavan deneyimi yaşamanın imkanlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Karavan yaşamının konforunu ve şehir içindeki yeni yaklaşımını yansıtan stant tasarımı da dikkati çekti.

Boğaziçi Yönetim Genel Müdürü Sema Akça ve yönetim kadrosu da fuarlarda ziyaretçilerle bir araya geldi. İki önemli organizasyonda karşılaşılan yoğun katılımın, karavan yaşamına yönelik artan ilgiyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Akça, "İstanbul, turizm açısından önemli bir transit geçiş noktası. Bu özelliğiyle dünya turizminde karavan hareketliliği açısından da öne çıkan şehirlerden biri. Biz de Maltepe Karavan Park ile İstanbul'da yeni bir turizm alternatifi oluşturuyor, şehre gelen karavan tutkunlarına farklı bir durak noktası sunuyoruz. Ziyaretçiler, kendi evlerinin konforunda İstanbul'u keşfetme imkanı buluyor" dedi.

Modern mutfak, çamaşırhane, hijyenik duş ve WC üniteleri gibi ortak kullanım alanlarının yanı sıra ferah kamelya alanlarıyla, 7/24 sağlanan profesyonel güvenlik sistemleriyle izlenen ve korunan Maltepe Karavan Park'ta konaklamalar için www.karavanpark.istanbul adresi üzerinden online rezervasyonla kayıt yaptırılabilir.

Kaynak: ANKA

