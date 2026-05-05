Maltepe Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı

05.05.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce Maltepe'de yapımı tamamlanan Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce Maltepe'de yapımı tamamlanan Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u çok iyi bilmesinin şans olduğunu söyledi.

Böylece sağlık başta olmak üzere eğitim, güvenlik ve hayata dair her konuda İstanbul'daki ihtiyaçların daha kolay çözüldüğünü ifade eden Gül, "İkincisi de Sağlık Bakanı'mız uzun yıllar burada il sağlık müdürlüğü yaptı. Herhangi bir sokağı, caddeyi söylediğimizde o sokağın, caddenin geçmişini de bildiği için zaten gereğini yapıyor. Söylemeden de kendisi bizden daha iyi ihtiyaçlarını biliyor." dedi.

Gül, İstanbul'un sağlığın başkenti olduğunu, insanların şifa bulmak için buraya geldiklerini aktardı.

Bugün İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinin 1118'incisinin açılışını yapacaklarını kaydeden Gül, "Sene sonuna kadar Allah nasip ederse 1200'ü bulmak istiyoruz. Bununla neyi amaçlıyoruz? Vatandaşımız herhangi bir sıkıntı, rahatsızlık olduğunda ya da rahatsızlık olmadan rutin tetkiklerini üniversite hastanesine, şehir hastanesine gitmeden onu en iyi tanıyan, en iyi bilen aile hekimlerimize gidebilecekleri aile sağlık merkezleri oluşsun istiyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun koordinasyonunda bu hızla devam edildiğinde, diğer yapılan işler gibi bu planlamanın da kısa sürede sonuçlanacağını temenni ettiklerini dile getirdi.

"En güzide hizmetlerimizin başında birinci basamak sağlık hizmetleri geliyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de dünyanın sağlık başkenti İstanbul'a 2026'da da hizmet vermeye, hizmet verecek mekanlar kazandırmaya hızla devam ettiklerini belirtti.

Güner, 2026'nın ilk üç ayında 61 milyon muayene, 880 bin ameliyat, 11 milyon radyolojik görüntüleme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılında başlattığı ve onun liderliğinde devam eden sağlıkta dönüşüm projesiyle hastaneleri yenilediklerini ifade eden Güner, "Sağlık merkezleri, dispanserler, poliklinikler açmaya devam ediyoruz. Ama en güzide hizmetlerimizin başında birinci basamak sağlık hizmetleri yani koruyucu sağlık hizmetleri geliyor." şeklinde konuştu.

Güner, bugün Maltepe'nin 42'nci aile sağlığı merkezini açtıklarını belirterek, "Maltepe'de yaklaşık 8 tane daha aile sağlığı merkezi açacağız. Birincisi Feyzullah Mahallesi'nde. Altıntepe Mahallesi ve İdealtepe Mahallesi'nde, Valiliğimiz destekleriyle. Sayın Vali'mize de buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Şu anda inşaatlar halihazırda devam ediyor. Bununla beraber 5 mahallemizde daha aile sağlığı merkezi açmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maltepe'de önemli yatırımlardan biri olan ve uzun süredir heyecanla beklenen 2 bin yataklı tam teşekküllü şehir hastanesi projesinin de tamamlandığını aktaran Güner, "Rabb'im nasip ettiğinde en kısa zamanda temeli de atılacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Törende, Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün ettiği duanın ardından açılış için kurdele kesimi yapıldı.

Programa, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:22:17. #7.13#
SON DAKİKA: Maltepe Melek Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.