Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü'nden Maltepe Konaklamasız Orman Parkı İşletme Hakkı İhalesi

13.04.2026 00:19
Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Maltepe'deki Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkını 20 yıl süreyle kiralamak üzere ihale açtı. İhaleye katılmak isteyenlerin çeşitli şartları sağlaması gerekiyor.

Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Kartal Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı'nda 85, 86, 109 nolu bölmelerde yer alan ve 13,16 hektar alana sahip Maltepe Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkını 20 yıl süreyle kiraya verecek. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Orman Parkları Yönetmeliği'nin 10. maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale konusu, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 25 ve Ek 8'inci maddelerine göre orman parkındaki gelir getirici tesislerin işletme hakkının kiralanmasıdır. Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli 4.477.141,99 TL olup, geçici teminat miktarı bu bedelin %30'u olan 1.343.142,60 TL'dir. İhale, 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 14:00'te Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası B Blok Satış Salonu'nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin T.C. vatandaşı veya Türkiye'de kurulmuş tüzel kişi olması, yasal yerleşim yeri sahibi olması, vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması gibi şartları karşılaması gerekmektedir. Ayrıca, geçici teminat mektubu, teklif mektubu ve ihale dokümanı satış belgesi gibi belgeleri sunmaları zorunludur. İstekliler, tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli üzerinden artırma yaparak teklif vereceklerdir.

Advertisement
