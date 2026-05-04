Maltepeli Kadınlar, Temel Öz Savunma Tekniklerini Öğrendi

04.05.2026 17:35  Güncelleme: 17:56
(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimde, ilçeli kadınlara uzman eğitmenler eşliğinde temel öz savunma teknikleri uygulamalı olarak öğretildi.

Maltepe Belediyesi ve Kadın Öz Savunma Enstitüsü iş birliğiyle Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen eğitimde, 16 yaş ve üzeri kız çocukları ve kadınlara uzman eğitmenler tarafından şiddetle karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar, mevcut yasal haklar ve başvuru mekanizmalarına ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

Eğitimde daha sonra katılımcılara temel öz savunma teknikleri tanıtılarak kendi güvenliklerini sağlamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırıldı.

Kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmesini hedefleyen çalışmayla, kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sunuldu.

Kaynak: ANKA

