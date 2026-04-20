Maltepeliler, Arifiye Köy Enstitüsü Binasını Ziyaret Etti

20.04.2026 14:35  Güncelleme: 16:04
HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Maltepeliler, Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 86'ncı yıl dönümünde, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Arifiye Köy Enstitüsü binasını ziyaret etti.

Maltepe Belediyesi, Köy Enstitüleri'nin 86'ncı kuruluş yıl dönümünü "Bozkırda Açan Ateş Çiçekleri" isimli bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında katılımcılar, Sakarya'da Arifiye'de kaymakamlık olarak hizmet veren enstitü binasını ziyaret etti.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İstanbul Şube Başkanı Karabey Aydoğan rehberliğinde düzenlenen gezide ayrıca Arifiye Belediyesi Muallim Mektebi Parkı da ziyaret edildi.

Arifiye Köy Enstitüsü'nün çocukların emekleri ile kurulduğunu belirten Aydoğan, "Burada yapılan çalışmalara dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel başta olmak üzere; bakanlar, mülkiyeliler, valiler, kaymakam adayları, diğer Köy Enstitülüler, gazeteciler ve çevre halkı büyük ilgi gösterdi. Irak'tan, Tayland'dan, Çin'den, İngiltere'den, Amerika'dan pek çok profesör, diplomat, araştırmacı Arifiye'ye gelerek incelemeler yaptı raporlar verdi. Irak'ta Arifiye Köy Enstitüsü örnek alınarak üç enstitü kurulmaya başladı" dedi.

Programda Köy Enstitüleri'nin kurucusu, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç ve Arifiye Köy Enstitüsü'nün kurucusu ve yöneticisi Süleyman Edip Balkır da anıldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
