Mamak Kadın Kooperatifi Üyeleri Kış Hazırlıklarına Başladı

Mamak Kadın Kooperatifi üyeleri, Üreğil Millet Bahçesi'nde kurulan büyük ocaklarda, kış hazırlıkları kapsamında bir ton bulgur kaynattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak'ta kadın kooperatifleri, kış hazırlıkları kapsamında asırlardır süren bulgur kaynatma sezonunu başlattı.
Her yıl hasattan sonra temmuz, ağustos ve eylülde sürdürülen gelenek kapsamında kadınlar, sarı buğdayı titizlikle yıkayarak, odun ateşi üzerindeki kazanlarda kaynattı, ardından güneşte kurumaya bıraktı.
Kuruduktan sonra öğütülecek buğdaylar, paketleme ve etiketleme işlemlerinden sonra bulgur ve yarma olarak raflarda yerini alacak.
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