Mamak\'ta 6 yaşındaki Emir Ali pencereden düşerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde oturdukları binanın 13'üncü katında yangın merdiveninin yanındaki pencereden düşen Emir Ali Gümüş (6), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Hürel Mahallesi Ahmet Akbaş Caddesi'nde 16 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katında oturan Gümüş çiftinin 2 çocuğundan Emir Ali Gümüş, koridorda oynarken, yangın merdiveninin yanındaki pencereden sarkıp, düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emir Ali Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emir Ali'nin, oyun oynarken pencereye çıkıp aşağıya sarkarak düştüğü belirtilirken, polis, anne ve babasının ifadesine başvurdu.

'İLKOKULA YENİ BAŞLAMIŞ'

Görgü tanığı apartman sakinlerinden Talip Yayabaşı, "Aşağı indiğimizde yerde yatıyordu zaten. Yukarıdan nasıl oldu bilmiyoruz, görmedik. Üzücü bir olay. Annesi üzgündü, sakinleştirmeye çalıştılar. İlkokula yeni başlamış. Yukarıda koridor var bizim, aşağı bakarken herhalde dengesini kaybetti. Biz evdeydik, hiçbir şey duymadık" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.