Ankara'nın Mamak ilçesinde freni boşalan kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü kamyonetin freni boşaldı.
Kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen araçlarla park halindeki araçlara çarptı.
Kazada, 2 kişi hafif yaralanırken, 7 araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Öte yandan, kamyonetin karşı şeride geçerek araçlara çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mamak'ta Freni Boşalan Kamyonet Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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