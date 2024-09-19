Mamak'ta Greve Hayır Kararı

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Mamak Belediyesi, toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucu Hizmet-İş Sendikasının aldığı grev kararına ilişkin yapılan oylamadan "Greve hayır" kararının çıktığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucu sendikanın grev kararı aldığı hatırlatılarak yasa gereği bu talebin 12 Eylül'de oylamaya sunulduğu belirtildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) öncülüğünde yapılan oylamada, 388 "Evet" oyuna karşı, 625 "Hayır" oyunun kullanıldığı bildirilen açıklamada, sendikanın, uyuşmazlığın çözümü için ilgili yasa gereği Yüksek Hakem Kuruluna başvuracağı ifade edildi.