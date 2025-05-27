Mamak'ta Köpek Saldırısı: Anne Yetkililerden Yardım İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mamak'ta Köpek Saldırısı: Anne Yetkililerden Yardım İstedi

Mamak\'ta Köpek Saldırısı: Anne Yetkililerden Yardım İstedi
27.05.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir anne, çocuklarına saldıran sahipsiz köpekler için yetkililerden yardım talep etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, çocuklarını okula götürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne Sevgi Aydemir, bu köpeklerin toplatılmasını istedi.

Kıbrısköy Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Aydemir, dün sabah 2 çocuğunu okula götürürken 8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Aydemir ve çocukları, köpeklerden kaçarak kurtuldu. Bu sırada çocuklardan biri düştü.

Büyük korku yaşayan Aydemir, olayı AA muhabirine anlattı. Aydemir, dün sabah iki çocuğunu okula götürürken yolda 8 sahipsiz köpeğin önüne çıkıp üzerlerine doğru koştuğunu ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin binanın önüne kadar kendilerini kovaladığını belirten Aydemir, "Hiçbir şey yapmadık sadece yolumuzda gidiyorduk. Pusuya yatmışlar, birdenbire önümüze çıktılar." diye konuştu.

Ne yapacaklarını şaşırdıklarını ve binaya doğru koştuklarını dile getiren Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki adım daha ileriye gitmiş olsaydım ya çocuklarım ya ben köpeklere yem olacaktık. Köpekler salyalarını akıta akıta üzerimize kadar geldi. Kızım koşarken ayağı takıldı ve düştü. Bu bölgede hep köpek sorunuyla karşılaşıyoruz. Köpeklerden korktuğumuz için çocuklarımı okula gönderemediğim zamanlar oldu. Belediyeye sürekli yazıyoruz, gelip topluyormuş gibi görünüyorlar ama asla toplamıyorlar."

Geceleri köpek seslerinden uyuyamadıklarını belirten Aydemir, sahipsiz köpekler nedeniyle yollarını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocukların çok korktuğunu anlatan Aydemir, "Gece boyu sayıkladılar. Büyük travma yaşadılar. Çocuklarım kuduz köpek tarafından ısırılmış olsaydı bunun hesabını kim verebilecekti?" dedi.

Aydemir, yetkililerden bu sorunu çözmelerini isteyerek, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep etti.

"Okul yolunu kullanamıyoruz"

Site sakini Ali Akköse ise mahalledeki herkesin köpeklerden şikayetçi olduğunu anlattı.

Belediyeye defalarca şikayette bulunduklarını ancak sorunun çözülmediğini belirten Akköse, "Köpeklerin bize de saldırmayacağının garantisi yok. Okul yolunu kullanamıyoruz diğer taraftan geçiyoruz, yolu uzatıyoruz. 2 yıldır köpekler daha da çoğaldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Güncel, ankara, Yaşam, Mamak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak'ta Köpek Saldırısı: Anne Yetkililerden Yardım İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

18:52
Merkez Bankası: Papara’ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
Merkez Bankası: Papara'ya kayyum atandı. Ödemelerde günlük olarak geçici limitler uygulanacak.
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
01:40
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:29
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
23:41
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:10:56. #7.13#
SON DAKİKA: Mamak'ta Köpek Saldırısı: Anne Yetkililerden Yardım İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.