Mamak\'ta Otluk Alanda Yangın Çıktı

Ankara'da Mamak ilçesinde Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.