Mamak\'ta Sokak Hayvanları Bakım Evi Yenileniyor

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Mamak Belediyesi, Kutludüğün Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'nde iyileştirme çalışmalarına başladı.

Barınağın 600 metrelik alanında, ameliyathane, tıbbi ilaç deposu, müşahede ve anestezi alanı ve açık kapalı alanlara sahip olacak şekilde 10 padok yapılacak.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan, konuya ilişkin açıklamasında, sokak hayvanları için yeni adımlar atarak doğal ortamlarında gibi bakılacaklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onlara güvenli bir ortam sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Kış şartlarında can dostlarımız için seferber olduk. Modern ve hijyenik bir tesis inşa ediyoruz. Yönetmelikteki kriterler doğrultusunda hayvanlarımızı yerleştireceğiz. Hayvanlar doğal ortamlarında gibi bakılacak. Önümüzdeki bahar mevsiminde idari kısımları da yenileyeceğiz. Alanında uzman, hayvanları seven çalışma arkadaşlarımızla barınağımız Ankara'nın bir numarası olacak."