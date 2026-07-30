Mamak'ta Taciz ve Darp Olayı - Son Dakika
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Mamak'ta Taciz ve Darp Olayı

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Uyuşturucu bağımlısı T.S, iki kadına tacizde bulunup, müdahale eden 72 yaşındaki adama darp etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kaldırımda yürüyen iki kadına tacizde bulunan kişinin, kendisine müdahale eden 72 yaşındaki kişiyi darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gülveren Mahallesi'nde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki T.S, kaldırımda yürüyen Y.P. ve M.P'ye sözlü tacizde bulundu.

Bunun üzerine T.S. ve iki kadın arasında sözlü tartışma çıktı. O sırada olayı fark eden Nurettin E, T.S'ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine T.S. kendisine müdahale eden Nurettin E'yi de darbetmeye başladı.

Nurettin E, T.S'nin elinden çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken T.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden T.S'nin, "kasten yaralama" ve "uyuşturucu kullanma" gibi 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak'ta Taciz ve Darp Olayı - Son Dakika

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