Mamak'ta Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mamak'ta Trafik Kazası: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

08.04.2026 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da takla atan otomobilin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltında.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun Ankara yolu Ankara istikameti Ortaköy mevkisinde E.D. (18) idaresindeki 06 FOA 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Daha sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna savrulan otomobil, park halindeki 07 ZZ 401 plakalı tırdan inen sürücü O.D.B'ye (41) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 04:13:20. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.