Mamak'ta Yangın Çıkaran Zanlı Tutuklandı

Mamak ilçesinde çalılık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı Özer D'nin "kasten yangın çıkarma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mamak ilçesi Hüseyin Gazi Türbe Yolu'nda çalılıkların ateşe verilmesi sebebiyle meydana gelen yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan Özer D, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheli, alkollü olduğunu, arkadaşıyla kavga etmesinden dolayı psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle çakmakla bölgedeki kuru otları üç noktadan yaktığını beyan etti.

Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kasten yangın çıkarma" suçundan tutuklandı.

Olayın geçmişi

Başak Mahallesi Hüseyingazi Türbe Yolu'ndaki ağaçlık alanda 23 Ağustos'ta yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve AFAD ekipleri ile ambulans sevk edilmişti.

Geniş alanda etkili olan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınmış, incelemelerde 50 dönüm alanın yandığı tespit edilmişti.

Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yangını çıkardığı tespit edilen Özer D. gözaltına alınmıştı.