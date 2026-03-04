Mamasın Barajı'nda Su Seviyesi 42,6 Milyon Metreküpe Yükseldi - Son Dakika
Mamasın Barajı'nda Su Seviyesi 42,6 Milyon Metreküpe Yükseldi

Mamasın Barajı\'nda Su Seviyesi 42,6 Milyon Metreküpe Yükseldi
04.03.2026 14:30
Aksaray'da Mamasın Barajı'nda su seviyesi, yağışlarla 42,6 milyon metreküpe ulaştı.

AKSARAY'da 25 milyon metreküpe kadar düşen Mamasın Barajı'nda son yağışlarla birlikte su seviyesi 42,6 milyon metreküpe ulaştı.

Kentin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Mamasın Barajı'nın, iklim değişikliği nedeniyle 25 milyon metreküpe kadar gerileyen su seviyesi son yağışlarla birlikte 42,6 milyon metreküpe yükseldi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bereketli bir kış mevsimini geride bıraktık. Mamasın Barajımızda 42,6 metreküp su bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 26 seviyesinde. Geçtiğimiz yıllara göre nispeten daha iyi bir tabloyla karşı karşıya olsak da arzu ettiğimiz seviyelerin henüz uzağındayız. Suyumuzu dikkatli kullanalım, tasarrufu elden bırakmayalım. Her damla su, Aksaray'ımızın geleceği için çok kıymetli. Rabbim bereketimizi daim eylesin, barajlarımızı rahmetiyle doldursun inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Aksaray, Güncel, Çevre, Son Dakika

