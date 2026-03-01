Mamdani'den İran Saldırılarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mamdani'den İran Saldırılarına Tepki

01.03.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Belediye Başkanı Mamdani, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını 'yasa dışı' olarak nitelendirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları "yasa dışı" olarak niteleyerek, ABD halkının bu savaşı istemediğini belirtti.

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"ABD ve İsrail tarafından bugün İran'a düzenlenen askeri saldırılar, yasa dışı bir saldırganlık savaşında felaket boyutunda bir tırmanışa işaret ediyor." diyen Mamdani, yeni bir savaş alanı açılmasını istemediklerini kaydetti."

Mamdani, "Amerikalılar rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar. Ekonomik krizden kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte her New Yorklunun güvende olduğundan emin olmaya odaklandıklarını belirten Mamdani, acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halinde şehirdeki hassas bölgelerde devriyeleri artırdıklarını yazdı.

Mamdani, ayrıca şehirdeki İran kökenli New Yorklulara da seslenerek, "Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız. Burada güvende olacaksınız." ifadelerini paylaştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, New York, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamdani'den İran Saldırılarına Tepki - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney’in ’öldüğü’ iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 00:33:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Mamdani'den İran Saldırılarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.