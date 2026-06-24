Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, İlçe Esnafıyla Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat'ta faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Kızılağaç, Sülek ve çevre mahallelerdeki esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Vekili Çiçek'e, belediye meclis üyeleri, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Damla Kaya, Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu ve CHP Manavgat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın talep ve önerileri dinlenirken, ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Esnafın Manavgat'ın üretim gücü ve toplumsal hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Sahada hemşehrilerimizle ve esnafımızla bir araya gelmeyi, onların beklentilerini doğrudan dinlemeyi önemsiyoruz. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla Manavgatımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.