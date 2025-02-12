Manavgat Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek sorun ve talepleri dinledi. Başkan Kara, vatandaşlarla birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

12.02.2025 13:05  Güncelleme: 14:16
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP İlçe Başkanı Oykun Başar ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Atatürk Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafla çay içip sobet eden Başkan Kara, sorun ve taleplerini dinledi.

"Gücümüzü hemşehrilerimizin desteğinden alıyoruz"

Başkan Niyazi Nefi Kara, Manavgat'ın daha güzel ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Belediye başkan yardımcılarımız ve CHP İlçe Başkanı Oykun Başar ile birlikte Atatürk Caddesi'nde bulunan esnaflarımızı ziyaret edip, sorun ve taleplerini dinledik. Manavgat'ımızı daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir haline getirirken vatandaşlarımızı yanımızda görmek, omuz omuza çalışmak, en büyük motivasyon kaynağımız. Gücümüzü hemşehrilerimizin desteğinden alıyor, onların fikirleriyle şekillenen bir Manavgat için çalışıyoruz" dedi.

"Kentimizi, vatandaşımızla birlikte yönetiyoruz"

Ziyaretin sonunda, esnafa teşekkür eden Başkan Kara, Manavgat'taki her bir esnafın şehrin kalkınmasında önemli bir yer tuttuğunu ve esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti. Başkan Kara, "5 yıllık görev süremizde adım atmadık sokak, sıkmadık el bırakmayacağız. Kentimizi, vatandaşımızla birlikte yönetiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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