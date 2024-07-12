Manavgat Belediye Başkanı Huzurevi Sakinleriyle Piknikte Buluştu

Güncel

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi Huzurevi sakinleri ile düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Huzurevi Müdürlüğü'nün geleneksel hale getirdiği Boğaz Otel'deki buluşmaya, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Güzel havanın ve deniz manzarasının tadını çıkartan huzurevi sakinleri, keyifli bir gün geçirdi.

Huzurevi sakinlerinin düzenlediği ut dinletisine, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da eşlik etti. Huzurevi sakinleri, mutlu bir gün yaşadıklarını ve bu tür organizasyonların sık sık gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Manavgat Belediye Başkanı Kara'ya ve Huzurevi personeline teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin, toplumun her kesimine eşit şekilde değer veren belediye anlayışının bir yansıması olduğunu vurgulayan Başkan Kara, "Yaşlılarımızın hayatlarına dokunmak, onların sosyal etkileşimlerini artırmak ve onların yaşam kalitelerine katkıda bulunmak bizim için son derece önemli. Sizlerle bir araya gelmek ve bu anıları birlikte paylaşmak benim için büyük bir zevkti. Sizlerin sevgisi ve desteğiyle, Manavgat'ımızı daha da güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.