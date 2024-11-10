Manavgat'ta Atatürk Anma Töreni

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(ANTALYA)- Manavgat'ta Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene katılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Atatürk'ün fikirlerinin, devrimlerinin ve bizlere bıraktığı bu kazanımların yılmaz bekçileri olmaya sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamlığı'nın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne katıldı. Tören, ilk olarak Manavgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Törene Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, devlet erkanı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Protokol, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne geçerek Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların hazırlamış olduğu programa katıldı. İlçe genelinde şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında başarı elde edenlere ödülleri Kaymakam Adil Karataş, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İlçe Garnizon Komutanı Albay Oğuzhan Konal tarafından verildi.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, her zaman Atatürk'ün fikirlerinin ve devrimlerinin izinde olduklarını belirterek, "Büyük devlet adamı, kurucu ve kurtarıcımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bedenen aramızda değil. Onun ve silah arkadaşlarının bu ülke için yaptığı mücadeleler bizlere halen yol gösteriyor. Bıraktığı en büyük eserler olan Cumhuriyet, adalet, bağımsızlık ve demokrasi bizim en önemli rehberimizdir. Atatürk'ümüz başta olmak üzere canlarını bu vatan için seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Atatürk'ün fikirlerinin, devrimlerinin ve bizlere bıraktığı bu kazanımların yılmaz bekçileri olmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.