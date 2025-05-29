Manavgat Belediye Başkanı Kara, Çarşamba Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Çarşamba Pazarı'nı ziyaret eden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mahallelerimizde, pazarlarımızda, sokaklarımızda vatandaşlarımızla buluşmaya; çözüm üretmeye, dertleşmeye devam edeceğiz" dedi.

Kara, Çarşamba Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette pazarın genel durumu, ekonomik koşulların pazara etkisi gibi çeşitli konular gündeme gelirken; esnafın yaşadığı sorunları dinleyen Kara, çözüm önerileri üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Kara, hem Manavgat Belediyesi'nin mevcut hizmetlerini anlattı hem de vatandaşların beklentilerini sordu.

Ziyaretin ardından konuşan Kara, halktan gelen destek ve samimiyetin kendilerine güç verdiğini belirterek, "Çarşamba Pazarı'mızda esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek hem hal hatır sorduk hem de değerli görüşlerini dinledik. Gönül gönüle, omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, halkımızdan aldığımız samimi destek bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mahallelerimizde, pazarlarımızda, sokaklarımızda vatandaşlarımızla buluşmaya; çözüm üretmeye, dertleşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.