Manavgat Belediye Başkanı Kara, Pazaryerini Ziyaret Etti

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, pazartesi günleri kurulan pazaryerini ziyaret etti. Hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşla bir araya gelen Kara, "Her zaman dost ellerini omzumuzda hissettiğimiz kıymetli hemşehrilerimizin sorunlarını yerinde görüp, önerilerini dinledik. Her öneriyi yol haritamızın bir parçası olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, vatandaşlarla birebir temas kurmaya ve sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kara, pazartesi günleri kurulan pazaryerini ziyaret etti. Günün erken saatlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter ile birlikte pazar alanına giden Kara, hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret süresince pazar esnafının sorunlarını dinleyen, onların görüş ve taleplerini not alan Kara, Manavgat Belediyesi'nin mevcut hizmetleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında da bilgi verdi.

"Vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz"

Ziyaretin ardından bir açıklamada bulunan Kara, "Pazartesi pazarımızda esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her zaman dost ellerini omzumuzda hissettiğimiz kıymetli hemşehrilerimiz"n sorunlarını yerinde görüp, önerilerini dinledik. Her öneriyi yol haritamızın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mahallelerimizde, pazarlarımızda, sokaklarımızda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.