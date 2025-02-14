Manavgat Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü Jestleri

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve eşi Hacer Ceyhan Kara, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara gül dağıttı.

Başkan Kara, eşi Hacer Ceyhan Kara ve Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet edip, kırmızı gül dağıttı.

Başkan Kara ile fotoğraf çektiren vatandaşlar, bu jest karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Kara'dan gül alan bir kadın vatandaş, "Hayatımdaki ilk çiçeği başkanımızdan aldım. Çok samimiydi" dedi.

Kara ise Sevgililer Günü'nün toplumda sevgi, hoşgörü ve birlikteliği hatırlatan önemli bir gün olduğunu belirterek, "Sevgi paylaştıkça çoğalır, büyür ve dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirir. Bugün sadece sevgililerin değil; dostluğun, dayanışmanın ve iyiliğin de günü. Çünkü sevgi, sadece iki kişi arasında değildir; bir kenti, bir toplumu, dünyayı bir arada tutan en güçlü bağdır. Bu anlamlı günde hemşehrilerimle bir araya gelmek benim için çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımızın Sevgililer Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.