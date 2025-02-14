Manavgat Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü Jestleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü Jestleri

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, eşi Hacer Ceyhan Kara ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara gül dağıttı. Başkan Kara, sevginin toplumda birlik ve dayanışma oluşturduğuna vurgu yaptı.

14.02.2025 14:27  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve eşi Hacer Ceyhan Kara, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara gül dağıttı.

Başkan Kara, eşi Hacer Ceyhan Kara ve Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcıları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet edip, kırmızı gül dağıttı.

Başkan Kara ile fotoğraf çektiren vatandaşlar, bu jest karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Kara'dan gül alan bir kadın vatandaş, "Hayatımdaki ilk çiçeği başkanımızdan aldım. Çok samimiydi" dedi.

Kara ise Sevgililer Günü'nün toplumda sevgi, hoşgörü ve birlikteliği hatırlatan önemli bir gün olduğunu belirterek, "Sevgi paylaştıkça çoğalır, büyür ve dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirir. Bugün sadece sevgililerin değil; dostluğun, dayanışmanın ve iyiliğin de günü. Çünkü sevgi, sadece iki kişi arasında değildir; bir kenti, bir toplumu, dünyayı bir arada tutan en güçlü bağdır. Bu anlamlı günde hemşehrilerimle bir araya gelmek benim için çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımızın Sevgililer Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Niyazi Nefi Kara, Sevgililer Günü, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Manavgat, Politika, Güncel, Ceyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü Jestleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:37:01. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü Jestleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.