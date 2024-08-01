Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Kara, yaptıkları çalışmaları ve projelerini anlattı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Başkan Kara'nın görev sürecinin ilk dört ayında yapılan çalışmalar, mevcut talepler ve gelecekteki projeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Kara, göreve geldikten sonra hızla başladıkları projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Kara, ilk dört ayda, özellikle altyapı ve şehir temizliği konularına ağırlık verdiklerini belirtti. Bu süre zarfında, şehir genelinde birçok parkın bakım ve onarımının yapıldığını, bazı bölgelerde yeni parkların açıldığını ve mevcut yeşil alanların genişletildiğini açıkladı.

Halk Lokantası müjdesi

Belediye Başkanı Kara, basın toplantısında,ilçenin geleceği için planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi. Kara, 2 tane emekli kahvehanesi ve 2 tane halk lokantasının yapım aşamasında olduğunu söyledi. Ayrıca, yeni sosyal tesisler ve kültürel etkinlik alanları inşa edilerek, halkın sosyal yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Tazı Kanyonu vatandaşların hizmetinde olacak

Tazı Kanyonu bölgesinin temizlendiğini ve projenin devam ettiğini söyleyen Başkan Kara, Tazı Kanyonu'nun ilçenin turizme bakan bir yüzü olacağını ifade etti.

Manavgat'a doğal gaz gelecek

Belediye olarak doğal gaz noktasında üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını söyleyen Başkan Kara, yüklenici firmanın hazır olduğu an "başlama protokolü" imzalayarak süreci başlatacaklarını belirtti.

Başkan Niyazi Nefi Kara, toplantının sonunda, ilçenin daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için tüm ekiplerinin özveriyle çalıştığını ve bu süreçte vatandaşların desteklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.