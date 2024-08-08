Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Perakende, Denizkent ve Denizyaka mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Kara, "Bu tür buluşmalar, mahallelerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı ve çözüm önerileri geliştirmemizi sağlıyor. Her zaman vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek, Manavgat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

08.08.2024 10:43
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Perakende, Denizkent ve Denizyaka mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Kara, "Bu tür buluşmalar, mahallelerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı ve çözüm önerileri geliştirmemizi sağlıyor. Her zaman vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek, Manavgat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Perakende, Denizkent ve Denizyaka mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kara, vatandaşlarla birebir görüşerek, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde inceledi.

Kara'nın ilk durağı Perakende Mahallesi oldu. Burada, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kara, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları dinledi. Kara, mahalledeki eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli adımların atılacağına ilişkin vatandaşlara bilgi verdi. Ayrıca, mahalle sakinlerinin öneri ve şikayetlerini not alarak, ilgili birimlere iletilmek üzere gerekli talimatları verdi.

Kara'nın bir sonraki durağı Denizkent Mahallesi oldu. Denizkent sakinleri, özellikle çocuk oyun alanlarının iyileştirilmesi, yolların bakım ve onarımı konularında taleplerini dile getirdi. Belediye Başkanı Kara, bu taleplerin değerlendirileceğini ve kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade ederek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için sürekli olarak çalıştıklarını vurguladı.

Son olarak, Başkan Kara ve ekibi, Denizyaka Mahallesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, mahalledeki trafik sorunları ve yerel ekonomi ile ilgili geri bildirimler alındı. Vatandaşlar, Kantar'dan kaçarak mahalle içerisinden geçen kamyonların yarattığı sorunları dile getirdiler. Başkan Kara, bu konuları dikkatle değerlendireceklerini ve somut adımlar atacaklarını belirtti.

"Manavgat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz"

Kara, ziyaretlerin sonunda yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemek, en doğru şekilde hizmet verebilmek adına büyük önem taşıyor. Bu tür buluşmalar, mahallelerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı ve çözüm önerileri geliştirmemizi sağlıyor. Her zaman vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek, Manavgat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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