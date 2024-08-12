Manavgat Belediye Başkanı Oda Başkanlarıyla Kahvaltıda Buluştu

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede yürütülen projeler ve gelecekteki planlamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, çeşitli alanlarındaki oda başkanlarıyla bir araya gelerek, ilçedeki güncel projeleri ve gelecekteki planlamaları detaylı bir şekilde anlattı. Başkan Kara, üzerinde çalıştıkları beş yıllık stratejik plandan bahsederek oda başkanlarının görüşlerini, eleştirilerini ve katkılarını dinledi. Kara, Belediye olarak şeffaflık ilkesine bağlı kaldıklarını ve her kesimin görüş ve önerilerine açık olduklarını ifade etti.

Toplantının bir kısmı, oda başkanlarının görüşlerine ve önerilerine ayrıldı. Oda başkanları söz alarak, ilçedeki mevcut sorunları ve ihtiyaçları dile getirdi. Katılımcılar, özellikle iş dünyası, ticaret ve turizm sektörlerinde karşılaşılan zorluklar hakkında Başkan Kara'ya bilgi verdiler. Başkan Kara, katılımcılardan gelen yapıcı eleştirileri dikkatle dinledi ve bu geri bildirimlerin stratejik planın daha da geliştirilmesi noktasında kullanılacağını ifade etti.

İş birliği ve koordinasyon vurgusu

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, oda başkanlarıyla yapılan bu tür toplantıların, iş birliği ve koordinasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Kara, şunları kaydetti:

"Öncelikle Manavgat'ta rutin hizmetleri gerçekleştirmeye çalıştık. Önümüzde seçim dönemindeki proje ve vaatlerimiz var. 5 yıl sürecinde neler yapabiliriz, neler yapacağız, bunlara yönelik hazırlık yapıyoruz. Bir yol haritası olacak. 'Biz biriz, birlikteyiz' sözümüzü gerçekleştirmek içinde hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, Manavgat'ın sorunları için uğraşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile uyumlu bir çalışmamız var. Manavgat'ın içerisinde olan her şey bizim de sorunumuzdur. Hepsini sahiplenip çözmek için kendimizi öne çıkartıyoruz. Kendi alanlarınızda neler önereceğiniz bizim için önemli. Bunları not almak istiyoruz. Toplantının asıl amacı da birlikte neler yapabileceğimiz."