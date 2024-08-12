Manavgat Belediye Başkanı Oda Başkanlarıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat Belediye Başkanı Oda Başkanlarıyla Kahvaltıda Buluştu

Geniş Video İzle

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede yürütülen projeler ve gelecekteki planlamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kara, oda başkanlarının görüşlerini, eleştirilerini ve katkılarını dinledi.

12.08.2024 17:40  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede yürütülen projeler ve gelecekteki planlamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, çeşitli alanlarındaki oda başkanlarıyla bir araya gelerek, ilçedeki güncel projeleri ve gelecekteki planlamaları detaylı bir şekilde anlattı. Başkan Kara, üzerinde çalıştıkları beş yıllık stratejik plandan bahsederek oda başkanlarının görüşlerini, eleştirilerini ve katkılarını dinledi. Kara, Belediye olarak şeffaflık ilkesine bağlı kaldıklarını ve her kesimin görüş ve önerilerine açık olduklarını ifade etti.

Toplantının bir kısmı, oda başkanlarının görüşlerine ve önerilerine ayrıldı. Oda başkanları söz alarak, ilçedeki mevcut sorunları ve ihtiyaçları dile getirdi. Katılımcılar, özellikle iş dünyası, ticaret ve turizm sektörlerinde karşılaşılan zorluklar hakkında Başkan Kara'ya bilgi verdiler. Başkan Kara, katılımcılardan gelen yapıcı eleştirileri dikkatle dinledi ve bu geri bildirimlerin stratejik planın daha da geliştirilmesi noktasında kullanılacağını ifade etti.

İş birliği ve koordinasyon vurgusu

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, oda başkanlarıyla yapılan bu tür toplantıların, iş birliği ve koordinasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Kara, şunları kaydetti:

"Öncelikle Manavgat'ta rutin hizmetleri gerçekleştirmeye çalıştık. Önümüzde seçim dönemindeki proje ve vaatlerimiz var. 5 yıl sürecinde neler yapabiliriz, neler yapacağız, bunlara yönelik hazırlık yapıyoruz. Bir yol haritası olacak. 'Biz biriz, birlikteyiz' sözümüzü gerçekleştirmek içinde hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, Manavgat'ın sorunları için uğraşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile uyumlu bir çalışmamız var. Manavgat'ın içerisinde olan her şey bizim de sorunumuzdur. Hepsini sahiplenip çözmek için kendimizi öne çıkartıyoruz. Kendi alanlarınızda neler önereceğiniz bizim için önemli. Bunları not almak istiyoruz. Toplantının asıl amacı da birlikte neler yapabileceğimiz."

Kaynak: ANKA

Niyazi Nefi Kara, Manavgat, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkanı Oda Başkanlarıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkanı Oda Başkanlarıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement