Manavgat Belediye Başkanı, Turizm Mezunlarına Güvenini Bildirdi

(ANTALYA) - Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi'nin mezuniyet törenine katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Turizme yön verecek gençlerimize güvenimiz tam" diye konuştu.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Kara'nın yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri yer aldı.

Kara, törenin ardından yaptığı açıklamada, gençlerin turizm alanındaki potansiyeline dikkati çekerek, "Manavgat'ımızın turizm alanındaki gelişimine katkı sunacak, bilgi ve birikimleriyle sektöre yön verecek genç mezunlarımızın heyecanına ortak olduk. Mezun olan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum. Turizme yön verecek gençlerimize güvenimiz tam" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan da mezun olan öğrencileri kutladı, başarılarının devamını diledi.