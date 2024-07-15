Manavgat Belediyesi Deniz Kaplumbağalarını Koruma Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncel

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle deniz kaplumbağalarına yönelik koruma çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, çalışmalara ilişkin "Manavgat Belediyesi olarak, deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde üreyebilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, deniz kaplumbağalarını koruma çalışması yürüten DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'ne ziyarette bulundu. Koruma çalışmalarına ve deniz kaplumbağası yavrularının suyla buluşmasına tanıklık eden Kara, merkezde incelemelerde bulundu.

Caretta carettalar, ilçe kıyılarında güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmek için Belediye'nin ve gönüllü çevre örgütlerinin çabalarıyla koruma altına alınıyor. Belediye'nin öncülüğünde yürütülen koruma çalışmaları, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarının belirlenmesi, korunması ve izlenmesi gibi çeşitli faaliyetleri kapsıyor. Belediye, bilim insanları ve çevre gönüllüleriyle iş birliği yaparak, sahil şeridindeki kaplumbağa yuvalarını tespit ediyor ve bu alanları koruma altına alıyor. Yumurtlama dönemlerinde, yuvaların çevresinde dikkat çekici işaretler yerleştirilerek insanların bu bölgelere girmemesi sağlanıyor.

Bunun yanı sıra, kumsallarda yapılan temizlik çalışmaları ve kaplumbağa yavrularının yönlerini bulabilmeleri için konulan kırmızı ışıklar da büyük önem taşıyor.

"Desteğimiz sürecek"

Gözlem Evi'nde yaptığı incelemelerin ardından konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, deniz kaplumbağalarına yönelik koruma çalışmalarına desteklerinin artarak süreceğini söyledi. Başkan Kara, "Bölgeyi korumak için çalışan birçok arkadaşım var, biz de onlara destek veriyoruz. Çevreyle ilgili duyarlı gençlerimizi eğitiyoruz. Kırmızı ışıklarla ilgili gelen talepleri hayata geçirdik. Yumurta alanlarının artması için uğraşacağız. Rehabilitasyon merkezi ve eğitim alanının geliştirilmesi noktasında destek veriyoruz. Manavgat doğasıyla dünyaya örnek olsun istiyoruz. Manavgat Belediyesi olarak, deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde üreyebilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını ve doğamızı birlikte korumak için çaba göstermesini bekliyoruz" dedi.