Manavgat Belediyesi Kadın Hastalıkları Eğitim Semineri Düzenledi

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin ilçe halkına yönelik düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor. Kadın sağlığı eğitimleri kapsamında da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sakıncı, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde "Kadın Hastalıkları Önlenebilir mi" başlıklı bir konferans verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sakıncı, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde "Kadın Hastalıkları Önlenebilir mi" başlıklı bir konferans verdi. Konferansta Smear, HPV testi, HPV aşıları, mamografi, kadın sağlığı, erken teşhis ve meme ultrasonu konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Sağlık alanındaki son gelişmeleri ve kanserle mücadelede yeni yaklaşımları katılımcılarla paylaşan Sakıncı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Konferansa katılanlar, kadın sağlığına dair farkındalıklarını artırmış olmanın yanı sıra, kanserle mücadelede bireysel olarak yapabilecekleri adımlar hakkında da bilgi sahibi oldu.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Doktor Sakıncı'ya Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tarafından plaket, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer tarafından da çiçek takdiminde bulunuldu.

Konferansa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara de eşi Hacer Ceyhan Kara ile katıldı. Konferansın ardından konuşan Başkan Kara, kadınların sağlığını korumak için daha güçlü adımlar atacaklarını söyledi. Kara, şunları dile getirdi:

"Kıymetli Hoca'mızın ve katılımcıların değerli katkılarıyla önemli bir farkındalık ve bilinçlenme süreci yaşadık. Artık kadınlarımızın kanser riskini azaltmak için daha bilinçli adımlar atmamız gerektiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Belediye olarak, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak, düzenli tarama programları düzenlemek ve toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek gibi önlemlerle bu konuda daha etkin bir rol oynayacağız. Hep birlikte, kadınlarımızın sağlığını korumak için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."