Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu, Emek ve Başarı Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı

(ANTALYA) - Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi'nin "Emek ve Başarı Ödülleri" kapsamında Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu (MAKET), bu yıl iki ödüle birden layık görüldü.

Türkiye'nin önemli tiyatro platformlarından Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi'nin "Emek ve Başarı Ödülleri" kapsamında MAKET, bu yıl iki ödül birden aldı.

Tiyatroda toplumsal duyarlılığı merkeze alan "Bilime Engelsiz Seyahat" oyunu ile Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "Jüri Özel (Büyük) Ödülü"ne layık görüldü. Toplumun farklı kesimlerine hitap eden, bilimi ve engellilik temalarını bir araya getiren oyun, hem sanatsal başarısı hem de taşıdığı sosyal mesajlarla dikkati çekti.

Manavgat Kent Tiyatrosu'nun bir başka başarısı ise MAKET Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis'ten geldi. Kortidis, sahneye koyduğu ve başrolünde yer aldığı "Bayanlar Baylar Dario Moreno" müzikali ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Başkan Kara, "Sanatı sadece desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yaşamın merkezine koyuyoruz. Kent Tiyatro'muzun ortaya koyduğu emek ve başarı aldığımız ödüllerle taçlanıyor. 'Bilime Engelsiz Seyahat' gibi toplumsal duyarlılığı yüksek projelere destek olmak bizim için bir sorumluluktur. Tüm ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi.