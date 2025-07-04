Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu

04.07.2025 18:27
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Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı, Başkan da dahil.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Polisin belediyedeki araması devam ediyor.

Baklava kutusundan avrolar çıktı

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı.

Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı öğrenildi.

Görüntülerde C.C'nin Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'ye sehpa yanından bir çanta verdiği ve bu sırada, "Bir de burada şey var abi. Altındaki şey." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, M.E.T'nin "Ne kadar var?" sorusuna C.C. "Abi işte 100 milyon küsurluk şeyimiz çıktı. 110 bin avro." yanıtını veriyor. M.E.T. de bunun üzerine, "Tamam sen bir yere bir şey deme." ifadesini kullanıyor, C.C. de "Yok yok abi öyle şey mi olur" diye yanıt veriyor.

Bir süre sonra odaya giren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T'ye gözaltı işlemi uyguluyor. Odadaki çantada ne olduğunu soran ekiplere M.E.T, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş." diyor. Polis, çantadaki baklava kutusunu açmasını istiyor.

Görüntülerde, M.E.T'nin açtığı baklava kutusunda avrolar görülüyor. Polisin "Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?" sorusunu önce yanıtsız bırakan M.E.T'nin, ardından "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım. Bilmiyorum." yanıtını verdiği duyuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika

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