Manavgat Belediyesi'nden Emekli Personeline Teşekkür Yemeği

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, yıllarca belediyeye ve ilçeye hizmet veren emekli personel için teşekkür yemeği düzenledi.

Boğaz Otel'de gerçekleştirilen geceye, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Gecede, emekli çalışanlar bir araya gelerek, hem anılarını paylaştı hem de meslek hayatlarını noktalamanın gururunu yaşadı.

Başkan Kara, burada yaptığı konuşmada emekli personele, belediyeye ve kente kattıkları değer için teşekkür ederken, her birine plaket takdim etti. Başkan Kara, "Belediyemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin özverili çalışmaları ve alın teriyle Manavgat'ımız daha yaşanabilir bir kent. Manavgat'ın gelişmesinde hizmetlerinizin büyük katkısı var. Emeklilik hayatınızın sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Plaket takdiminin ardından yemek ve müzik eşliğinde devam eden akşamda emekli çalışanlar, kendileri için düzenlenen bu anlamlı organizasyonun mutluluğunu yaşadı.