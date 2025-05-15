Manavgat Belediyesi'nden Sürdürülebilirlik Vurgusu: Karbon Ayak İzi Hesaplandı - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'nden Sürdürülebilirlik Vurgusu: Karbon Ayak İzi Hesaplandı

Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nin karbon ayak izi hesaplandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, festivalin çevresel etkilerini minimize etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

15.05.2025 15:24  Güncelleme: 16:31
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin 24-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Side Antik Kenti'nde düzenlediği "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali"nin karbon ayak izi, bilimsel yöntemlerle hesaplandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Hedefimiz, bu festivali gelenekselleştirirken her yıl karbon emisyonlarını düşürmek ve doğaya olan etkimizi minimize etmek" dedi.

Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nin karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve çevre alanında uzman kurumlardan 3pmetrics tarafından geliştirilen eventCO2 aracı ile hesaplandı. Kullanılan yöntem, sera gazı emisyonlarının ölçülmesinde dünyaca kabul görmüş GHG Protocol'e dayanıyor. Raporlama ise ISO'nun çevresel performans standartlarından "ISO 14064-1: 2018" doğrultusunda yapıldı.

Üç gün süren festival boyunca ulaşım, konaklama, 'catering', elektrik tüketimi ve çeşitli satın almalar gibi faaliyetler sonucu doğaya toplam 96.384,8 kilogram karbondioksit eşdeğeri emisyon salındığı belirlendi. Söz konusu değerin büyük bölümü, yüzde 52 ile ulaşım ve yüzde 39,6 ile konaklamadan kaynaklandı. Geri kalan yüzde 8,4'lük kısmı ise catering hizmetleri, enerji kullanımı ve diğer satın alımlar oluşturdu.

Değer, festivalin yedi bin kişilik katılımcı kitlesine oranlandığında, kişi başına düşen karbon ayak izi 13,8 kg karbondioksit oldu. Bu değer, benzer ölçekli uluslararası festivallerle karşılaştırıldığında orta seviyede bir çevresel etkiye işaret etti.

Başkan Kara, çevresel sorumluluğun belediyeciliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her yıl daha çevreci bir festival hedefliyoruz"

"Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'mizin karbon ayak izini şeffaflıkla ortaya koyduk. Sadece kültürleri ve lezzetleri buluşturmakla yetinmiyor, çevreye olan etkilerimizi de hesap ediyoruz. Hedefimiz, bu festivali gelenekselleştirirken her yıl karbon emisyonlarını düşürmek ve doğaya olan etkimizi minimize etmek. Tüm etkinliklerimizde; enerji kullanımı, ulaşım, atık ve malzeme tercihleri gibi konuları daha çevre dostu ve sürdürülebilir adımlarla ele alacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi'nden Sürdürülebilirlik Vurgusu: Karbon Ayak İzi Hesaplandı - Son Dakika

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