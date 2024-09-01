Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası, ilk gün karşılaşmalarıyla başladı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara,"Geçtiğimiz günlerde bu alanda Plaj Futbolu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bugün de aynı heyecanla voleybol turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve keyifli maçlar bizleri bekliyor" dedi.

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası başladı. Turnuvaya, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, oda başkanları, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar, turnuvanın düzenlendiği plajda voleybolun keyfini çıkarırken, izleyiciler de soluksuz mücadelelere tanıklık etti.

20 takımın 7 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği voleybol maçlarında 150 sporcu ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde Pier Loti Sarılar, Remax Star, Güneş Akademi, Math Burger, Master Gym Plates, Manavgat Özel Eğitim Kursu, 60. Yıl Spor Kulübü ve Team Bona karşılaşmalardan galip ayrıldı. 6 Eylül Cuma günü yapılacak şampiyonluk mücadelesinin ardından dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaları verilecek.

Turnuvanın ilk gününde, Belediyespor'un 2. ligde mücadele edecek kadın voleybolcuları da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tarafından tanıtıldı. Belediyespor'un kadın voleybol takımı, şampiyonluk sözü vererek ilçenin en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

"Keyifli maçlar bizleri bekliyor"

Başkan Niyazi Nefi Kara, "Geçtiğimiz günlerde bu alanda Plaj Futbolu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bugün de aynı heyecanla voleybol turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve keyifli maçlar bizleri bekliyor. Yanımızda Manavgat'ımızı Kadın Voleybol 2. Liginde temsil edecek olan kızlarımız da var. Önümüzdeki yıl bir üst lig olan 1. lige çıkacaklarına söz verdiler. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.