Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı

Geniş Video İzle

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası başladı. Turnuvaya, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, oda başkanları, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. 20 takımın 7 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği voleybol maçlarında 150 sporcu ter dökecek.

01.09.2024 10:14  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası, ilk gün karşılaşmalarıyla başladı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara,"Geçtiğimiz günlerde bu alanda Plaj Futbolu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bugün de aynı heyecanla voleybol turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve keyifli maçlar bizleri bekliyor" dedi.

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası başladı. Turnuvaya, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, oda başkanları, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar, turnuvanın düzenlendiği plajda voleybolun keyfini çıkarırken, izleyiciler de soluksuz  mücadelelere tanıklık etti.

20 takımın 7 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği voleybol maçlarında 150 sporcu ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde Pier Loti Sarılar, Remax Star, Güneş Akademi, Math Burger, Master Gym Plates, Manavgat Özel Eğitim Kursu, 60. Yıl Spor Kulübü ve Team Bona karşılaşmalardan galip ayrıldı. 6 Eylül Cuma günü yapılacak şampiyonluk mücadelesinin ardından dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaları verilecek.

Turnuvanın ilk gününde, Belediyespor'un 2. ligde mücadele edecek kadın voleybolcuları da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tarafından tanıtıldı. Belediyespor'un kadın voleybol takımı, şampiyonluk sözü vererek ilçenin en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

"Keyifli maçlar bizleri bekliyor"

Başkan Niyazi Nefi Kara, "Geçtiğimiz günlerde bu alanda Plaj Futbolu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bugün de aynı heyecanla voleybol turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve keyifli maçlar bizleri bekliyor. Yanımızda Manavgat'ımızı Kadın Voleybol 2. Liginde temsil edecek olan kızlarımız da var. Önümüzdeki yıl bir üst lig olan 1. lige çıkacaklarına söz verdiler. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Niyazi Nefi Kara, Manavgat, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:38 Depremin yıkım yaşattığı Hatay’da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
08:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu
08:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri’nde balıkçılarla buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 11:08:56. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement