Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yeni Transferlerini Tanıttı

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerini belediyenin Side Hizmet Binası'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda güçlü bir kadro ile Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Takım, transfer döneminde İrem İnce, Tuana Kayalar, Buse Atalay, Amine Kurtoğlu, Asya Balaman, Beritan Canbeyli, Hamiyet Samira Akkanat, Eylül Yılmaz ve Ela Bozkurt gibi genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna kattı.

Basın toplantısında konuşan Başkan Kara, takımın hedeflerine ve yeni sezona ilişkin heyecanını dile getirerek, "Geçen yıl aynı ligde mücadele edip birinciliği kaçıran bir kadın voleybol takımımız vardı. Güzel bir dönem geçireceğimize inanıyoruz. Bu sene hedefimiz şampiyon olmak, o yüzden takımı daha da güçlendirmek istedik. Bizim hedefimiz şampiyonluk, onun dışında bir düşüncemiz yok" dedi.

Manavgat'ın Sultanları ile anlamlı bir farkındalık çalışması

Manavgat'ın Sultanları, orman yangınlarına karşı bilinci artırmayı hedefliyor. Başkan Niyazi Nefi Kara, konuya ilişkin, "Ülkemiz son zamanlarda orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Biz de Manavgat Belediyespor olarak bu konuda duyarlılık oluşturmak için çalışacağız. Formamızda yeşil ve beyaz renklere ek olarak, yangınlara dikkat çekmek için kül rengi olan griyi de kullanarak bu önemli konuya destek vereceğiz" diye konuştu.