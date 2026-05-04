Manavgat Belediyespor, Sezonu 3 Puanla Noktaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Belediyespor, Sezonu 3 Puanla Noktaladı

04.05.2026 09:28  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, ligin 26. haftasında sahasında konuk ettiği Bucak Belediyesi Oğuzhanspor’u 1-0 mağlup etti.

(ANTALYA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, ligin 26. haftasında sahasında konuk ettiği Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u 1-0 mağlup etti.

Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Manavgat Belediyespor, ilk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle sonuca gitti. 45 artı 2'de sahneye çıkan Burak Seres, kaydettiği golle takımına üç puanı kazandırdı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, taraftarın coşkusuna ortak olurken maç sonunda futbolcularla bir araya gelerek play-off öncesi takıma moral verdi.

Grubun kaderini belirleyen maçta, Marmaris Yat Marin Milas Futbol Spor Kulübü ile 1922 Akşehir Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı 1922 Akşehirspor 3-1 kazandı. Böylece, üç takım da sezonu 52 puanla tamamladı.

Üçlü averaj sistemi sonucunda 1922 Akşehirspor 9 puanla şampiyonluğa ulaşırken; Marmaris temsilcisi 4 puan ve gol averajıyla ikinci sırada yer aldı. Manavgat Belediyespor ise yine 4 puanla üçüncü sırada sezonu tamamladı.

Manavgat temsilcisi, Nesine 3. Lig'e yükselme hedefini play-off mücadelelerine taşıdı. 2025-2026 sezonu BAL play-off karşılaşmaları 9 Mayıs'ta başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda başarılı olan beş takım, gelecek sezon Nesine 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediyespor, Sezonu 3 Puanla Noktaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:53:18. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyespor, Sezonu 3 Puanla Noktaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.