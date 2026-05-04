Manavgat Belediyespor, Sezonu 3 Puanla Noktaladı

(ANTALYA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, ligin 26. haftasında sahasında konuk ettiği Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u 1-0 mağlup etti.

Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Manavgat Belediyespor, ilk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle sonuca gitti. 45 artı 2'de sahneye çıkan Burak Seres, kaydettiği golle takımına üç puanı kazandırdı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, taraftarın coşkusuna ortak olurken maç sonunda futbolcularla bir araya gelerek play-off öncesi takıma moral verdi.

Grubun kaderini belirleyen maçta, Marmaris Yat Marin Milas Futbol Spor Kulübü ile 1922 Akşehir Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı 1922 Akşehirspor 3-1 kazandı. Böylece, üç takım da sezonu 52 puanla tamamladı.

Üçlü averaj sistemi sonucunda 1922 Akşehirspor 9 puanla şampiyonluğa ulaşırken; Marmaris temsilcisi 4 puan ve gol averajıyla ikinci sırada yer aldı. Manavgat Belediyespor ise yine 4 puanla üçüncü sırada sezonu tamamladı.

Manavgat temsilcisi, Nesine 3. Lig'e yükselme hedefini play-off mücadelelerine taşıdı. 2025-2026 sezonu BAL play-off karşılaşmaları 9 Mayıs'ta başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda başarılı olan beş takım, gelecek sezon Nesine 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.