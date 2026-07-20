Manavgat Devlet Hastanesi\'nden 100 Puan

Manavgat Devlet Hastanesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları (SDS) denetiminden 100 tam puan alarak Antalya'da birinci oldu.

Hastane, kalite standartları denetiminde ise 100 üzerinden 95 puan aldı.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Deniz, AA muhabirine, hastanenin 230 yatak kapasitesiyle Manavgat'ın yanı sıra Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerine, turizm sezonunda ise yoğunluğu 1,5 milyon kişiye ulaşan geniş bir bölgeye hizmet verdiğini söyledi.

Hastanede yılda yaklaşık 1,3 milyon muayene ve 12 bin ameliyat gerçekleştirildiğini aktaran Deniz, teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle tomografi işlemlerinin aynı gün, MR çekimlerinin ise 3 gün içinde yapılabildiğini ifade etti.

"Acil serviste ortalama bekleme süresi 13 dakikaya indirildi"

Acil serviste günlük yaklaşık 1500 hastaya hizmet sunulduğunu belirten Deniz, "Servisimizde 6 acil doktoru, 2 acil tıp uzmanı ve 7 branş uzmanı görev yapıyor. Buradaki ortalama bekleme süresini 13 dakikaya kadar indirdik. Hastanenin fiziki kapasitesi, hizmet verilen nüfus ve turizm sezonundaki yoğunluk karşısında bazen yetersiz kalsa da sağlık hizmetlerini güçlü bir ekip çalışmasıyla aksatmadan sürdürüyoruz. Bu kapsamda acil servis doktor kadromuzu da 20'den 40'a çıkardık." dedi.

Tıbbi cihaz parkurunu tamamen modernize ettiklerini vurgulayan Deniz, şu bilgileri verdi:

"Hastanemizde tüm röntgen, MR ve tomografi cihazları yenilendi. Göz tomografisi (OCT) cihazı kazandırılırken, 10 yeni ultrason cihazı da hizmete alındı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde yılda yaklaşık 10 bin hastaya bakılıyor. İnme ünitemiz Antalya'da örnek gösterilen merkezlerden biri haline geldi, palyatif bakım servisimizde ise bugüne kadar yaklaşık 1200 hastaya hizmet sunduk."

Sezaryen oranlarında büyük başarı

Hastanede yenidoğan yoğun bakım servisi ile modern endoskopi ünitesinin de hizmete açıldığını dile getiren Deniz, endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin ertesi güne randevuyla yapılabildiğini söyledi. Deniz, cerrahi operasyonlar arasında kapalı sistem rahim alma, karın içi ve beyin içi tümör ameliyatları, kalça kırığı operasyonları ile holmiyum lazer yöntemiyle böbrek taşı tedavisinin başarıyla uygulandığını anlattı.

Gebe okulunda yılda yaklaşık 1300 gebeye eğitim verildiğine dikkati çeken Deniz, "Yürüttüğümüz bilinçlendirme çalışmaları neticesinde hastanemizdeki sezaryen oranını yüzde 60'lardan yüzde 18'e düşürmeyi başardık. Bu dönemde 5 modern kadın hastalıkları ve doğum polikliniği kurduk. Hastanemiz bu başarılarıyla 'anne dostu hastane' ve 'bebek dostu hastane' unvanlarını aldı." diye konuştu.

Evde sağlık hizmetleri biriminde 15 personel ve 4 ekiple yılda yaklaşık 15 bin hastaya ulaştıklarını aktaran Deniz, 80 yaş üstü vatandaşlar için yaşam polikliniği, uzaktan görüntülü muayene sistemi ve özel çocuklara yönelik ÇÖZGER heyet raporu kurulunun oluşturulduğunu kaydetti.

Deniz, elektrik kesintilerine karşı büyük bir jeneratör takviyesi yapıldığını ve ikinci elektrik şebeke hattının devreye alındığını sözlerine ekledi.

Başarılı çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üçüncü kez başhekim olarak görevlendirilen Deniz, elde edilen başarıda üstün gayret gösteren tüm hastane personeline ve il sağlık müdürlüğüne teşekkür etti.