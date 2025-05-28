Manavgat Doğa Yürüyüş Yolları Projesi Başlıyor

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Manavgat Doğa Yürüyüş Yolları Projesi" kapsamında rota keşif ve tespit çalışmalarına katıldı. Projenin önemine dikkat çeken Kara, "Manavgat'ımızın doğa, tarih ve kültür zenginliklerini geleceğe taşıyacağız. Dünya standartlarında eşsiz doğa yürüyüşü, dağ bisikleti ve dağcılık parkurları çok yakında vatandaşlarımızla buluşacak" dedi.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Manavgat Doğa Yürüyüş Yolları Projesi" kapsamında rota keşif ve tespit çalışmalarına katıldı. Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kırsal bölgelerimizin doğa turizmi ile kalkınmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Manavgat Doğa Yürüyüş Yolları Projesi' kapsamında, rota keşif ve tespit çalışmalarına ekip arkadaşlarımızla birlikte katıldım. Atalarımızın ayak izlerini takip ederek, tarihi Göç Yolu, Tuz Yolu, Kervan Yolu gibi kadim göç yollarını yeniden canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Kara, "Manavgat'ımızın doğa, tarih ve kültür zenginliklerini geleceğe taşıyacağız. Dünya standartlarında eşsiz doğa yürüyüşü, dağ bisikleti ve dağcılık parkurları çok yakında vatandaşlarımızla buluşacak" sözleriyle projenin önemine dikkat çekti.

Dört mevsim turizme açık olacak

Projeyle birlikte Yörükler'in tarih boyunca göç ve ticaret için kullandığı Göç Yolu, Manavgat- Tuz Gölü arasında tuz ticareti için kullanılan Tuz Yolu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde tüccarların izlediği Kervan Yolu ile Antik Pamfilya ve Pisidya'nın yolları gün yüzüne çıkarılacak. "Rotamız Manavgat" konseptiyle tanıtımı yapılan proje, sadece doğa yürüyüşü rotalarının değil, aynı zamanda doğa sporları altyapısının oluşturulmasını da kapsıyor. Rotalar, dağ bisikleti, dağcılık, kaya tırmanışı ve kanyoning gibi sporlarla zenginleştirilerek bölgeyi dört mevsim turizme açık bir merkez haline getirecek. Bu sayede turizm, yalnızca yaz sezonuna sıkışmaktan çıkarılıp yıl geneline yayılacak. Aynı zamanda kıyıda konaklayan yerli ve yabancı turistlerin en az bir gününü kırsalda geçirmeleri teşvik edilerek bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlanacak. Kırsal kalkınma hedefi doğrultusunda, yerel halkın doğrudan gelir elde etmesi ve turizme entegre edilmesi de planlanıyor.

Doğaya zarar verilmeyecek

Proje kapsamında sadece yolların belirlenmesiyle kalınmayacak GPS kayıtları alınacak, yollar uluslararası standartlara uygun şekilde işaretlenecek, yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarıyla donatılacak. Ayrıca yürüyüşçülerin ve bisikletçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri konaklama, dinlenme alanları ve çevre düzenlemeleri de yapılacak. Bu noktada ekolojik duyarlılık ön planda tutulacak, doğaya zarar vermeden entegre altyapı çözümleri geliştirilecek.