Manavgat'ın Çaltepe Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Çaltepe Mahallesi'nde kullanım ömrü dolmuş içme suyu hattını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), içme suyu şebekelerinde kayıp ve kaçakları azaltmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat'ın Çaltepe Mahallesi'nde içme suyu şebeke borularındaki patlaklar nedeniyle arıza yaşanan hatlarda yenileme çalışması yapıyor.

Çaltepe Mahallesi'nde ömrünü doldurmuş olan 1500 metrelik içme suyu şebekesi daha dayanıklı borular ile yenileniyor. Bu sayede hem şebekedeki kayıp ve kaçakların yarıdan fazla oranda düşürülmesi hem de abonelerin yaşadığı basınç ve tazyik sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Çaltepe Mahalle sakini Recep Barca, içme suyu hattından geçen boruların küçük ve eski olması nedeniyle mahallerine yeterli miktarda su gelmediğini belirterek "Mahallemiz Manavgat'a 95 kilometre, şehir merkezine çok uzak. Sürekli arızalar oluyor, günlerce susuz kalıyorduk. ASAT'ın bu çalışmasıyla temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşuyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek'e mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.