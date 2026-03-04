Manavgat'ın Zenginlikleri, Itb Berlin'de Tanıtılıyor - Son Dakika
Manavgat'ın Zenginlikleri, Itb Berlin'de Tanıtılıyor

04.03.2026 09:25  Güncelleme: 10:37
Manavgat Belediyesi, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtarak uluslararası alanda daha güçlü bir turizm markası oluşturmayı amaçlıyor.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, dünya turizm sektörünün en köklü ve prestijli organizasyonlarından ITB Berlin Turizm Fuarı'nda ilçeyi tanıtıyor. Manavgat standında; Side Antik Kenti'nin binlerce yıllık mirası, Manavgat Şelalesi'nin doğal güzelliği ve bölgenin kıyı şeridi görseller eşliğinde ziyaretçilere aktarılıyor.

Bu yıl 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve 160'tan fazla ülkeden 5 bin 800'ün üzerinde firmanın katılım sağladığı ITB Berlin Turizm Fuarı; 3-5 Mart 2026 tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuara Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, MASTOB yetkilileri, MATSO yetkilileri ve turizm sektörü temsilcileriyle birlikte katılım sağladı.

Manavgat Belediyesi öncülüğünde; Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) iş birliğinde hazırlanan stantta, Manavgat-Side destinasyonunun tarihi, doğal ve kültürel değerleri uluslararası turizm profesyonellerine tanıtılıyor. Bölgenin yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil; kültür, tarih ve gastronomi zenginliğiyle de öne çıktığı vurgulanıyor.

"Manavgat-Side destinasyonumuzu uluslararası vitrine taşıyoruz"

Fuarda tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu firmaları, otel zincirleri ve diğer turizm paydaşlarıyla birebir temaslarda bulunan Başkan Vekili Çiçek, Manavgat'ın küresel turizm pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Manavgat-Side destinasyonumuzu köklü tarihi, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla uluslararası vitrine taşıyoruz. Hedefimiz, bölgemizin marka değerini daha da yukarıya çıkararak küresel turizm pazarındaki konumunu güçlendirmek" dedi.

