Manavgat Ortak Akıl ve Eylem Zirvesi Tamamlandı... Belediye Başkan Vekili Çiçek: "Manavgat'ın Geleceğini Birlikte Yazmaya Başladık"

(ANTALYA) - Manavgat Ortak Akıl ve Eylem Zirvesi'nde kentin geleceğine yön verecek vizyon, yol haritası ve proje önerileri sekiz alt başlıkta ele alındı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, zirvenin kapanış konuşmasında, "Biz iki gün boyunca bu salonda sadece bir toplantıyı tamamlamadık; Manavgat'ın geleceğini birlikte yazmaya başladık" dedi.

Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Manavgat Ortak Akıl ve Eylem Zirvesi'nin ilk gününde sekiz farklı çalışma grubu tarafından geliştirilen projeler, ikinci gün tüm katılımcılara sunuldu. Toplam 133 proje önerisi doğrudan paylaşılırken, diğer gruplardan gelen katkılarla birlikte proje sayısı 160'ı aştı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen zirvenin ikinci gününde, farklı kesimlerden paydaşlar Manavgat'ın geleceği için ortak akıl üretme sürecine aktif katkı sundu.

Başkan Vekili Çiçek, zirvenin en önemli çıktısının somut bir gelecek perspektifi olduğunu vurgulayarak, "Bu iki gün boyunca sadece konuşmadık. Manavgat'ın geleceğine yön verecek bir vizyon, bir yol haritası ve uygulanabilir bir proje zemini oluşturmak üzere güçlü bir adım attık" ifadelerini kullandı.

Çalışma gruplarının yüksek motivasyonuna dikkati çeken Çiçek, katılımcıların gösterdiği özverinin Manavgat adına gurur verici olduğunu ifade etti.

"Birlikte hareket etme kültürünün ateşi yakılmıştır"

Zirvenin en önemli kazanımlarından birinin birlikte düşünme ve hareket etme iradesi olduğunu belirten Çiçek, "Manavgat'ta birlikte düşünmenin ve birlikte hareket etme kültürünün ateşi yakılmıştır. Bu meşaleyi ileri taşıma sorumluluğu artık hepimizin omuzlarındadır" dedi.

Çiçek katılımcılardan "ortak akıl temsilcisi" olmalarını isteyerek sürecin ikinci aşaması olan halk entegrasyonu sürecine daha geniş katılım çağrısında bulundu.

"Bu sesi büyütelim, bu iradeyi yayalım"

Zirvede oluşan birlik ve dayanışma ruhunun tüm kente yayılması gerektiğini belirten Çiçek, "Bu sesi büyütelim, bu iradeyi yayalım. Kırgınlıkları geride bırakalım, eksikleri birlikte tamamlayalım ve Manavgat'ı gerçek anlamda bir araya getirelim. Çünkü biz bir olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur" diye konuştu.

İkinci etap: Herkesin görüşlerinin alınacağı "halk entegrasyonu"

Yoğun katılımla gerçekleşen zirve, Manavgat'ta katılımcı yönetim anlayışının güçlendiği ve ortak akıl yaklaşımının kurumsallaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmanın ilk etap çıktıları derlendiğinde tüm Manavgat gönüllülerinin görüşlerinin alınacağı "halk entegrasyonu" etabı süreci başlatılacak. Zirve sonunda ortaya çıkan vizyon belgesi ve proje havuzunun, gelecek dönemde Manavgat'ın gelişim rotasına yön vermesi hedefleniyor.