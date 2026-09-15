Manavgat Side'de çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde, çöplük olarak da kullanılan çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevler yerleşim alanlarına sıçramadı, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Side Mahallesi'nde, çöplük olarak da kullanılan çalılık alandan duman yükseldiğinin görülmesi üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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