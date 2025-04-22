Manavgat'ta 23 Nisan Coşkusuyla Çocuk Bayramı Kutlandı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, eşi Hacer Ceyhan Kara ile birlikte belediyenin eğitim kurumlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği gösterilere katıldı.

Manavgat Belediyesi'nin eğitim kurumları Side, Çolaklı, Sarılar, Türkan Sözen, Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi, Side Gençlik Merkezi ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

23 Nisan kutlamaları bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce çocuğun kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen çocuklara, Manavgat Belediyesi'nin Özgürlük Bandosu ve Uluslararası Halk Dansları Topluluğu eşlik etti. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ne yürüyen kortej, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Kortej yürüyüşünün ardından çocuklar, öğretmenleriyle birlikte günlerdir hazırlandıkları gösterileri sahneledi. 23 Nisan kutlamalarına katılan çocuklar, hazırladıkları şiir, dans ve halk oyunları gösterilerini sundu. Çocuklar ve öğretmenler, günün anlamına ithafen kırmızı-beyaz elbiseler giydi.

Etkinlik sonunda bir konuşma yapan Başkan Kara, çocukların bayram coşkusuna tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kara, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, onların yüzündeki tebessüme tanıklık etmek bizler için en büyük mutluluk. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Eğitim kurumlarımızın değerli yöneticilerine, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.