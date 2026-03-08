Manavgat'ta 8 Mart Bir Dizi Etkinlikle Kutlandı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Manavgat Şubesi iş birliğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenledi.

Manavgat Belediyesi ile ÇYDD Manavgat Şubesi iş birliğinde düzenlenen 8 Mart programına CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kadın yazarlar, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Gün boyu devam eden organizasyonda kadın emeği, üretimi, toplumsal katkısı ve dayanışma ruhu farklı başlıklarda ele alındı.

Program; karma sanat sergisi açılışı, Manavgatlı kadın yazarların tanıtımı, gazeteci ve yazar Zeynep Oral ile söyleşi, "Güçlü Kadın, Güçlü Gelecek" başlıklı panel ve kitap imza etkinliğiyle çok yönlü bir içerik sundu.

Etkinliklerin ilk bölümünde açılışı yapılan karma sanat sergisi, kadın sanatçıların eserlerini vatandaşlarla buluşturdu. Programın bir diğer ayağında ise "Dünya Emekçi Kadınlar Günü Manavgat Kadın Yazarları ile Buluşuyor" başlığı altında Manavgatlı kadın yazarlar tanıtıldı. Ardından gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ın katılımıyla söyleşi ve imza programı gerçekleştirildi.

"Güçlü Kadın, Güçlü Gelecek" paneli gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında ayrıca "Güçlü Kadın, Güçlü Gelecek" konulu panel düzenlendi. Panelde gazeteci ve yazar Zeynep Oral, MATSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve mimar Ezgi Şevik, avukat Umut Çiftçi, MEDER Başkanı Deniz Yılmaz ve Eski Hisar Mahallesi Muhtarı Münevver Çetin konuşmacı olarak yer aldı.

Kadınların toplumsal yaşamda, mesleki hayatta, yerel yönetimlerde ve sivil toplum alanında üstlendiği rollerin ele alındığı panel, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

"Emeğiyle, bilgisiyle ve üretimiyle hayatı güzelleştiren tüm kadınları saygıyla selamlıyorum"

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, programda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadınların emeğinin, mücadelesinin ve toplumsal hayata kattığı değerin hatırlanması açısından önemine değindi. Çiçek, "Kadınların eşit, özgür ve güçlü bireyler olarak yaşamın her alanında var olması, daha adil ve daha güçlü bir toplumun temelidir. Manavgat Belediyesi olarak kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha görünür olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 Mart vesilesiyle emeğiyle, bilgisiyle ve üretimiyle hayatı güzelleştiren tüm kadınları saygıyla selamlıyorum" dedi.