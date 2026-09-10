Manavgat'ta 82 kişiyi 233 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusu yapıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta 82 kişiyi 233 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusu yapıldı

Manavgat\'ta 82 kişiyi 233 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otellere sebze ve meyve ticareti yapan bazı kişilerin yüksek kar vaadi ve çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı, 82 kişiyi toplam 233 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Dolandırıldıklarını öne süren iki kişi, Manavgat Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otellere sebze ve meyve ticareti yapan bazı kişilerin yüksek kar vaadi ve çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı, 82 kişiyi toplam 233 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Manavgat Adliyesi'ne gelen ilçede inşaat sektöründe faaliyet gösteren Onur Karyağdı ile Halil İbrahim Şimşek, dolandırıldıklarını öne sürerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Karyağdı, 2025'te tanıştığı otellere toptan meyve sebze ticareti yaptığını söyleyen F.Ç tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.

F.Ç'nin kendisine paraya ihtiyacı olduğunu, kar payı karşılığında araç almak istediğini ve karşılığında çek vereceğini söylediğini iddia eden Karyağdı, şubat ayından itibaren bu kişiye ulaşılamadığını ifade etti.

Karyağdı, yurt dışına çıktığını ileri sürdüğü F.Ç'nin yakınlarının da şikayetçi olmamaları için kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Mağdurlardan Halil İbrahim Şimşek de 3 dairesini çek karşılığında verdiğini ve dolandırıldığını iddia etti.

Karyağdı ve Şimşek, yaptıkları araştırmada F.Ç'nin benzer yöntemle 82 kişiyi toplam 233 milyon lira dolandırdığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta 82 kişiyi 233 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta 82 kişiyi 233 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusu yapıldı - Son Dakika
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