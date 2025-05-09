Manavgat'ta Akdeniz Anemisi ve Talasemi Önleme Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Manavgat'ta Akdeniz Anemisi ve Talasemi Önleme Konferansı Düzenlendi

Manavgat Belediyesi, Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan ile 'Akdeniz Anemisi, Talasemi Önleme Konferansı' düzenleyerek sağlık bilincini artırmaya yönelik önemli bilgiler sundu.

09.05.2025 12:12
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, sağlık söyleşileri kapsamında Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan'ı, " Akdeniz Anemisi, Talasemi Önleme Konferansı"nda vatandaşlarla buluşturdu.

Manavgat Belediyesi, sağlık söyleşilerine devam ediyor. Belediye son olarak Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan'ı, "Akdeniz Anemisi, Talasemi Önleme Konferansı" ile Atatürk Kültür Merkezi'nde Manavgatlılar ile buluşturdu. Toplumsal sağlık bilincini artırmaya yönelik söyleşide, Prof. Dr. Canatan, Akdeniz bölgesinde yaygın görülen talasemi hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Talasemi taşıyıcılığının ve hastalığın tanımı, genetik geçiş şekli, tanı yöntemleri ve tedavi olanakları gibi birçok önemli konuyu ele alan Canatan, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Hastalıklar konusunda halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sağlık alanında farkındalık yaratmayı hedefleyen bu tür etkinliklerin, Manavgat Belediyesi tarafından sürdürüleceğini belirterek, "Toplum sağlığını önceleyen, bilimsel veriler ışığında yapılan bu tür söyleşiler, özellikle gençlerimiz ve ailelerimiz için büyük önem taşıyor. Talasemi gibi bölgemizde yaygın görülen hastalıklar konusunda halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Konferansın sonunda Başkan Niyazi Nefi Kara'nın eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, katkılarından dolayı Prof. Dr. Duran Canatan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Akdeniz Anemisi ve Talasemi Önleme Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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