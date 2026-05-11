Feyzullah Aktürk, Manavgat Yağlı Güreşleri'nde şampiyon oldu

11.05.2026 11:06  Güncelleme: 12:18
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'taki 13. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini Feyzullah Aktürk kazandı. Finalde Ali Gürbüz'ü puanlamada yenen Aktürk, altın kemerin sahibi oldu. Ağalık ihalesini ise Hasan Özden 13 milyon TL ile kazandı.

(ANTALYA) - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 13. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık kemeri, Feyzullah Aktürk'ün oldu.

Manavgat Ilıca Er Meydanı'nda 8 Mayıs Cuma günü başlayan 13. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin pehlivan er meydanına çıktı. Başpehlivanlık boyunda ise toplam 72 güreşçi mücadele etti.

Başpehlivanlık final müsabakasında Ali Gürbüz ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada normal sürede yeniş çıkmayınca mücadele puanlamaya taşındı. Puanlama bölümünde Feyzullah Aktürk, rakibini mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Mustafa Taş ve Serhat Elvan da üçüncülük kürsüsünü paylaştı.

Güreşlerin son gününe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, federasyon yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tribünleri dolduran güreşseverler, gün boyu süren müsabakaları ilgiyle takip etti.

AĞALIK İHALESİNİ HASAN ÖZDEN KAZANDI

Geleneksel ağalık ihalesi de heyecan dolu anlara sahne oldu. İhaleyi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Seaden Hotelleri sahibi iş insanı Hasan Özden kazandı. Özden, 13 milyon liralık teklifiyle güreş ağalığı ünvanının sahibi oldu.

AKTÜRK'ÜN ŞAMPİYONLUK YOLU

Başpehlivan Feyzullah Aktürk, üç gün boyunca başarılı bir performans sergiledi. Aktürk, sırasıyla Rıza Yıldırım, Ertuğrul Dağdeviren ve Tolga Turan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Erkan Taş'ı eleyen Aktürk, yarı finalde Serhat Elvan karşısında galip gelerek adını finale yazdırdı. Finalde de Ali Gürbüz'ü puanlamada geçerek şampiyonluğa ulaştı.

ÇİÇEK'TEN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Çiçek, güreşlerin ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin başarıyla tamamlanmasından büyük gurur duyduklarını belirtti. Çiçek, Manavgat'ın yağlı güreş geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Üç gün boyunca er meydanımızda ata sporumuzun en güzel örneklerini izledik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlarımız, centilmence mücadele ederek bizlere çok güzel mücadeleler izletti. Manavgat Belediyesi olarak bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Manavgat Belediyesi 13. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, federasyonumuza, sponsorlarımıza, güreş ağamıza ve özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise tribünleri dolduran, er meydanını yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ediyorum."

Kaynak: ANKA

